Назван самый дорогой футбольный клуб

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Английский "Манчестер Юнайтед" - самый дорогой футбольный клуб Европы.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте аудиторской компании KPMG, проводившей исследование.

Стоимость команды оценивается более чем в 3 миллиарда евро. Второе и третье места в рейтинге занимают два испанских клуба - мадридский "Реал", оцененный в 2,97 миллиарда евро, и каталонская "Барселона" (2,76 миллиарда евро).

Всего компания составила список из 32 команд.

Исследования учитывали данные по прибыльности клубов, их популярности, спортивным результатам, владению стадионами и стоимости прав на телетрансляции.