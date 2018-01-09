Назван первый соперник "Нефтчи" в 2018 году

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Первый матч в 2018 году футбольная команда "Нефтчи" проведет 14 января.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, соперником станет клуб "Кешля".

Проверочный матч на учебно-тренировочной базе имени Исмета Гаибова начнется в 15:00.

Также поменялся соперник на одной из подготовительных встреч, предусмотренных с 17 января в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

25 января флагман встретится не с украинским "Черноморцем", а с болгарской "Славией".

Отметим, что в рамках учебно-тренировочных сборов в Анталье 22 января "Нефтчи" встретится с российским клубом "СКА-Хабаровск", 25 января - румынской "Конкордией", 27 января - российской командой "Крылья Советов".