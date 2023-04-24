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Назван основной кандидат на пост главного тренера "Челси"

Назван основной кандидат на пост главного тренера "Челси" Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить лондонский "Челси".
Футбол
24 апреля 2023 г. 04:47
Назван основной кандидат на пост главного тренера Челси

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить лондонский "Челси".

Как передает Report, об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера "синих". Последним местом работы 51-летнего специалиста был "Пари Сен-Жермен", который он покинул прошлым летом. Кроме того, аргентинец работал в "Тоттенхэме", "Саутгемптоне" и "Эспаньоле".

Напомним, что ранее "Челси" до конца сезона назначил на тренерский пост своего бывшего игрока Фрэнка Лэмпарда. После 31-го тура Английской премьер-лиги команда занимает 11-е место, набрав 39 очков. В ближайшем матче лондонцы на своем поле сыграют с "Брентфордом" (26 апреля).

18 апреля "Челси" вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух встреч мадридскому "Реал" (0:2, 0:2).

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