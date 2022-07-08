Назван новый руководитель ФК "Шамахы"

В настоящее время Эльчин Ариф оглы Усуб зарегистрирован в государственном реестре некоммерческих организаций в качестве нового председателя совета директоров Общественного объединения "Футбольный клуб "Шамахы".

В настоящее время Эльчин Ариф оглы Усуб зарегистрирован в государственном реестре некоммерческих организаций в качестве нового председателя совета директоров Общественного объединения "Футбольный клуб "Шамахы".

Как сообщает Report , об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Подчеркивается, что в последнее время в спортивных СМИ озвучиваются различные мнения в связи со сменой руководства в клубе "Шамахы".

"В Министерстве юстиции Азербайджанской Республики и других соответствующих учреждениях продолжаются необходимые регистрационные процедуры относительно смены учредителей и руководящего состава Общественного объединения "Футбольный клуб "Шамахы". В качестве нового председателя совета директоров ОО в государственном реестре некоммерческих организаций в настоящее время зарегистрирован Эльчин Ариф оглы Усуб. Соответствующие подтверждающие документы представлены минюстом действующему руководству клуба 6 июля 2022 года.

Окончательные решения в отношении всего состава команды, тренеров и игроков будут приняты после завершения всех процедур в соответствии с законодательством. Общественность в скором времени будет проинформирована об этих решениях, а также о новой стратегии управления и развития клуба", - сказали в пресс-службе.