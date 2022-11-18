О нас

Назван лучший защитник в истории футбола

Назван лучший защитник в истории футбола Футболист французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Испании Серхио Рамос назван лучшим защитником в истории футбола по версии Globe Soccer Awards.
Футбол
18 ноября 2022 г. 01:12
Назван лучший защитник в истории футбола

Футболист французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Испании Серхио Рамос назван лучшим защитником в истории футбола по версии Globe Soccer Awards.

Как передает Report, об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Помимо Рамоса, были отмечены еще три футболиста. Награды за достижения в течение игровой карьеры получили форвард "Милана" Златан Ибрагимович, бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, ушедший из спорта в 2021 году, и бывший форвард "Васко да Гама" Ромарио, выступающий на данный момент за бразильскую "Форталезу".

36-летний Рамос известен также по выступлениям за "Севилью" и "Реал Мадрид". В составе последнего он пять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Футболиста уже признавали лучшим защитником в истории по версии журнала France Football. А Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) называл испанца самым выдающимся игроком на этой позиции в сезоне-2017/2018.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и России
17 ноября 2022 г. 20:45
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
Президент Азербайджана принял специального посланника ЕС по Восточному партнерству
17 ноября 2022 г. 19:45
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
В Азербайджане 94,7% респондентов доверяют президенту Ильхаму Алиеву
17 ноября 2022 г. 10:49
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
На освобожденных территориях будут проведены земельные реформы
16 ноября 2022 г. 19:19
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
Президент: Противоречивые заявления руководства Армении негативно сказываются на продвижении мирной повестки дня
16 ноября 2022 г. 19:02
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
16 ноября 2022 г. 18:46
Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
16 ноября 2022 г. 18:12
Посол: Азербайджан направит миссию наблюдателей на выборы в Казахстан
Посол: Азербайджан направит миссию наблюдателей на выборы в Казахстан
16 ноября 2022 г. 16:20
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу
МО: Позиции в направлении Кельбаджара подверглись обстрелу
16 ноября 2022 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi