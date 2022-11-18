Назван лучший защитник в истории футбола

Футболист французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Испании Серхио Рамос назван лучшим защитником в истории футбола по версии Globe Soccer Awards.

Футболист французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Испании Серхио Рамос назван лучшим защитником в истории футбола по версии Globe Soccer Awards.

Как передает Report , об этом сообщается на странице премии в Twitter.

Помимо Рамоса, были отмечены еще три футболиста. Награды за достижения в течение игровой карьеры получили форвард "Милана" Златан Ибрагимович, бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни, ушедший из спорта в 2021 году, и бывший форвард "Васко да Гама" Ромарио, выступающий на данный момент за бразильскую "Форталезу".

36-летний Рамос известен также по выступлениям за "Севилью" и "Реал Мадрид". В составе последнего он пять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Футболиста уже признавали лучшим защитником в истории по версии журнала France Football. А Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) называл испанца самым выдающимся игроком на этой позиции в сезоне-2017/2018.