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Назван лучший молодой футболист планеты

Назван лучший молодой футболист планеты Французский L’Equipe представил рейтинг лучших молодых футболистов планеты
Футбол
13 февраля 2021 г. 17:40
Назван лучший молодой футболист планеты
Ансу Фати

Французский L’Equipe представил рейтинг лучших молодых футболистов планеты, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Первое место занял 18-летний гвинейский и испанский нападающий "Барселоны" Ансу Фати. На второй строчке расположился 18-летний Эдуарду Камавинга из французского «Ренна». Третье место в рейтинге занял нидерландец Райан Гравенберх из "Аякса".

Фати дебютировал во взрослой команде сине-гранатовых в августе 2019-го. Он стал самым юным дебютантом Барселоны за 76 лет. Первый гол в составе каталонцев он забил 31 августа того же года, поразив ворота "Осасуны". На счету Фати 11 голов в 31 матче за клуб.

На международном уровне Фати представляет сборную Испании. Он уже успел дебютировать в основной команде. На счету футболиста четыре матча и один гол.

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Версия на азербайджанском языке Dünyanın ən yaxşı gənc futbolçusu seçildi

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