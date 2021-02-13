Назван лучший молодой футболист планеты

Французский L’Equipe представил рейтинг лучших молодых футболистов планеты

Французский L’Equipe представил рейтинг лучших молодых футболистов планеты, передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Первое место занял 18-летний гвинейский и испанский нападающий "Барселоны" Ансу Фати. На второй строчке расположился 18-летний Эдуарду Камавинга из французского «Ренна». Третье место в рейтинге занял нидерландец Райан Гравенберх из "Аякса".

Фати дебютировал во взрослой команде сине-гранатовых в августе 2019-го. Он стал самым юным дебютантом Барселоны за 76 лет. Первый гол в составе каталонцев он забил 31 августа того же года, поразив ворота "Осасуны". На счету Фати 11 голов в 31 матче за клуб.

На международном уровне Фати представляет сборную Испании. Он уже успел дебютировать в основной команде. На счету футболиста четыре матча и один гол.