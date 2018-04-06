Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, полузащитник английского "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком недели.

В голосовании на сайте УЕФА Салах набрал 53% голосов. Второе место по итогам голосования занял форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду (35% голосов), который оформил дубль и отдал голевую передачу в матче против итальянского "Ювентуса" (3:0). Замкнул тройку лучших Хамес Родригес из мюнхенской "Баварии" (5% голосов).

Отметим, что в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Салах забил гол и помог "Ливерпулю" разгромить "Манчестер Сити" (3:0) .