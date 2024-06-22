О нас

Назван лучший игрок матча Турция - Португалия

Назван лучший игрок матча Турция - Португалия Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Турции.
Футбол
22 июня 2024 г. 22:45
Назван лучший игрок матча Турция - Португалия

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Турции.

Об этом Report передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Встреча второго тура группы F состоялась в Дортмунде и завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев. Бернарду Силва на 21‑й минуте открыл счет.

Португалия с шестью очками лидирует в группе и досрочно гарантировала выход в 1/8 финала ЕВРО‑2024. Турция (3) идет на втором месте. В заключительном туре группового этапа Португалия сыграет с Грузией, а Турция — с Чехией.

Обе встречи состоятся 26 июня.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyə - Portuqaliya matçının ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi