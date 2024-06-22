Назван лучший игрок матча Турция - Португалия

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Турции.

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Турции.

Об этом Report передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Встреча второго тура группы F состоялась в Дортмунде и завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев. Бернарду Силва на 21‑й минуте открыл счет.

Португалия с шестью очками лидирует в группе и досрочно гарантировала выход в 1/8 финала ЕВРО‑2024. Турция (3) идет на втором месте. В заключительном туре группового этапа Португалия сыграет с Грузией, а Турция — с Чехией.

Обе встречи состоятся 26 июня.