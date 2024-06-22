Назван лучший игрок матча Турция - Португалия

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата Европы по футболу против команды Турции.
Об этом
Встреча второго тура группы F состоялась в Дортмунде и завершилась со счетом 3:0 в пользу португальцев. Бернарду Силва на 21‑й минуте открыл счет.
Португалия с шестью очками лидирует в группе и досрочно гарантировала выход в 1/8 финала ЕВРО‑2024. Турция (3) идет на втором месте. В заключительном туре группового этапа Португалия сыграет с Грузией, а Турция — с Чехией.
Обе встречи состоятся 26 июня.