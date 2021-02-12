Назван лучший игрок клубного чемпионата мира

Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим игроком клубного чемпионата мира.
Как передает Report со ссылкой на The Guardian, второе место занял форвард мексиканского "Тигреса" Андре-Пьер Жиньяк. Третий – полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих.
"Бавария" выиграла клубный чемпионат мира, обыграв в финале "Тигрес" со счётом 1:0. Левандовски оформил дубль в полуфинале с египетским "Аль-Ахли", а также сделал результативную передачу в финале. "Бавария" выиграла клубный ЧМ во второй раз в истории. Первая победа команды состоялась в 2013 году. Тогда в финале турнира немцы обыграли марокканский клуб "Раджа" со счётом 2:0.
"Мы очень хотели победить сегодня. Гол, который мы забили, наверное, был с первого же навеса в штрафную. В перерыве матча я сказал ребятам: "Давайте! Совершите хотя бы несколько кроссов!" Однажды им это удалось, и вот так мы выиграли шестой титул, и это потрясающе! Жаль, что Томас Мюллер не смог быть здесь. Уже прямо сейчас нам предстоит перелёт домой, в Мюнхен. На празднования нет времени", – сказал Левандовски после матча.