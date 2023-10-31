Назван лучший нападающий года по версии France Football

Эрлинг Холанд стал лучшим нападающим 2023 года по версии французской газеты France Football.

Нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром года по версии французской газеты France Football.

Как сообщает Report , церемония вручения "Золотого мяча - 2023" проходит в театре "Шатле" в Париже.

В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. "Манчестер Сити" в финале турнира обыграл "Интер" со счётом 1:0, и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Кроме этого, Эрлинг в составе "Сити" выиграл английскую Премьер-Лигу и Кубок Англии. Также скандинав получил награду лучшего футболиста года в Европе по версии УЕФА.