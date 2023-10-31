Назван лучший нападающий года по версии France Football

Нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром года по версии французской газеты France Football.
Как сообщает
В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. "Манчестер Сити" в финале турнира обыграл "Интер" со счётом 1:0, и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.
Кроме этого, Эрлинг в составе "Сити" выиграл английскую Премьер-Лигу и Кубок Англии. Также скандинав получил награду лучшего футболиста года в Европе по версии УЕФА.