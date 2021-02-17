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Назван лучший голкипер XXI века

Назван лучший голкипер XXI века Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших голкиперов мира в XXI веке
Футбол
17 февраля 2021 г. 05:37
Назван лучший голкипер XXI века
Джанлуиджи Буффон

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших голкиперов мира в XXI веке.

Как передает Report, рейтинг возглавил рейтинг вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

На втором месте значится экс-голкипер сборной Испании Икер Касильяс. Замкнул первую тройку бывший вратарь сборной Чехии Петр Чех.

Лучшие вратари мира в XXI веке по версии IFFHS:

1. Джанлуиджи Буффон (Италия)

2. Икер Касильяс (Испания)

3. Петр Чех (Чехия)

4. Мануэль Нойер (Германия)

5. Тибо Куртуа (Бельгия)

6. Виктор Вальдес (Испания)

7. Уго Льорис (Франция)

8. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)

9. Оливер Кан (Германия)

10. Кейлор Навас (Коста-Рика)

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Версия на азербайджанском языке XXI əsrin ən yaxşı qapıçısı açıqlandı  

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