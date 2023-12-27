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Назван лучший голкипер года по версии IFFHS

Назван лучший голкипер года по версии IFFHS Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших вратарей 2023 года.
Футбол
27 декабря 2023 г. 10:38
Назван лучший голкипер года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших вратарей 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на IFFHS, рейтинг возглавил голкипер английского "Манчестер Сити" Эдерсон.

Бразильский футболист, на счету которого 145 очков, опередил аргентинца Эмилиано Мартинеса и бельгийца Тибо Куртуа, занявших второе и третье места соответственно.

Вратарь

Страна

Клуб

Очки

1

Эдерсон

Бразилия

"Манчестер Сити" (Англия)

145

2

Эмилиано Мартинес

Аргентина

"Астон Вилла" (Англия)

76

3

Тибо Куртуа

Бельгия

"Реал" (Испания)

73

4

Марк-Андре тер Стеген

Германия

"Барселона" (Испания)

58

5

Ян Облак

Словения

"Атлетико" (Испания)

36

6

Джанлуиджи Доннарумма

Италия

ПСЖ (Франция)

23

7

Яссин Буну

Марокко

"Севилья" (Испания) / "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

22

8

Алиссон

Бразилия

"Ливерпуль" (Англия)

19

9

Андре Онана

Камерун

"Интер" (Италия) / "Манчестер Юнайтед" (Англия)

16

10

Майк Меньян

Франция

"Милан" (Италия)

13
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Версия на английском языке IFFHS announces Men's World Best Goalkeeper 2023
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