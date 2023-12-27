Назван лучший голкипер года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших вратарей 2023 года.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших вратарей 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на IFFHS, рейтинг возглавил голкипер английского "Манчестер Сити" Эдерсон.

Бразильский футболист, на счету которого 145 очков, опередил аргентинца Эмилиано Мартинеса и бельгийца Тибо Куртуа, занявших второе и третье места соответственно.