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Назван лучший футболист сезона в Премьер-Лиге Азербайджана

Назван лучший футболист сезона в Премьер-Лиге Азербайджана Определен лучший футболист сезона 2021/2022 в Премьер-лиге Азербайджана.
Футбол
20 мая 2022 г. 11:37
Назван лучший футболист сезона в Премьер-Лиге Азербайджана

Определен лучший футболист сезона 2021/2022 в Премьер-лиге Азербайджана.

В результате голосования, проведенного Центром спортивных исследований при спонсорской поддержки Huner Group и информационной поддержке Report, звания лучшего футболиста удостоился игрок клуба "Карабах" Кади Борхес Малиновский.

Церемония награждения состоится 22 мая на закрытой площадке Бакинского олимпийского стадиона с участием почетных гостей перед матчем "Суговушан"-"Ходжалы", который пройдет в рамках Кубка Победы среди журналистов по случаю 10-летнего юбилея Центра спортивных исследований и ETOPAZ.

Всего в голосовании приняли участие 189 человек (181 футболист, 8 главных тренеров) из 8 команд, имена которых указаны в составах основных команд на официальном сайте Профессиональной футбольной Лиги.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Premyer Liqasında mövsümün ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

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