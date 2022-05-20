Назван лучший футболист сезона в Премьер-Лиге Азербайджана

Определен лучший футболист сезона 2021/2022 в Премьер-лиге Азербайджана.

Определен лучший футболист сезона 2021/2022 в Премьер-лиге Азербайджана.

В результате голосования, проведенного Центром спортивных исследований при спонсорской поддержки Huner Group и информационной поддержке Report, звания лучшего футболиста удостоился игрок клуба "Карабах" Кади Борхес Малиновский.

Церемония награждения состоится 22 мая на закрытой площадке Бакинского олимпийского стадиона с участием почетных гостей перед матчем "Суговушан"-"Ходжалы", который пройдет в рамках Кубка Победы среди журналистов по случаю 10-летнего юбилея Центра спортивных исследований и ETOPAZ.

Всего в голосовании приняли участие 189 человек (181 футболист, 8 главных тренеров) из 8 команд, имена которых указаны в составах основных команд на официальном сайте Профессиональной футбольной Лиги.