Назван лучший футболист недели в Лиге Европы

После ответных матчей полуфинала Лиги Европы УЕФА стал известен лучший футболист недели.

После ответных матчей полуфинала Лиги Европы УЕФА стал известен лучший футболист недели.

Как сообщает Report, этот титул получил Джеймс Тавернье из шотландского клуба "Рейнджерс".

31-летний защитник отличился в победной встрече с немецким "Лейпцигом" (3:1).

Лучшим игроком Лиги конференции УЕФА признан нападающий итальянской "Ромы" Тэмми Абрахам. 25-летний форвард стал автором единственного гола в матче с английским "Лестером".

Отметим, что "Рейнджерс" 18 мая в финале встретится с немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт), а "Рома" 25 мая встретится с нидерландским "Фейеноордом".