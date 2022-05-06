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Назван лучший футболист недели в Лиге Европы

Назван лучший футболист недели в Лиге Европы После ответных матчей полуфинала Лиги Европы УЕФА стал известен лучший футболист недели.
Футбол
6 мая 2022 г. 17:45
Назван лучший футболист недели в Лиге Европы

После ответных матчей полуфинала Лиги Европы УЕФА стал известен лучший футболист недели.

Как сообщает Report, этот титул получил Джеймс Тавернье из шотландского клуба "Рейнджерс".

31-летний защитник отличился в победной встрече с немецким "Лейпцигом" (3:1).

Лучшим игроком Лиги конференции УЕФА признан нападающий итальянской "Ромы" Тэмми Абрахам. 25-летний форвард стал автором единственного гола в матче с английским "Лестером".

Отметим, что "Рейнджерс" 18 мая в финале встретится с немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт), а "Рома" 25 мая встретится с нидерландским "Фейеноордом".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu açıqlanıb

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