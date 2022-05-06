Назван лучший футболист недели в Лиге Европы

После ответных матчей полуфинала Лиги Европы УЕФА стал известен лучший футболист недели.
Как сообщает Report, этот титул получил Джеймс Тавернье из шотландского клуба "Рейнджерс".
31-летний защитник отличился в победной встрече с немецким "Лейпцигом" (3:1).
Лучшим игроком Лиги конференции УЕФА признан нападающий итальянской "Ромы" Тэмми Абрахам. 25-летний форвард стал автором единственного гола в матче с английским "Лестером".
Отметим, что "Рейнджерс" 18 мая в финале встретится с немецким "Айнтрахтом" (Франкфурт), а "Рома" 25 мая встретится с нидерландским "Фейеноордом".