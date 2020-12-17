Назван лучший футболист мира

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальной церемонии, проходящей в онлайн-формате, подводит итоги года.

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальной церемонии, проходящей в онлайн-формате, подводит итоги года.

Как передает Report, был назван лучший игрок года в мужском футболе - им стал нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски.

В борьбе за награду он обошел форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Интересно, что невзирая на онлайн-формат церемонии награждения, президент ФИФА Джанни Инфантино специально прибыл в Мюнхен, чтобы лично вручить награду поляку. Эта награда стала первой для 32-летнего футболиста. Предыдущим лауреатом премии был Лионель Месси.

В 2020 году Левандовски вместе с "Баварией" выиграл чемпионат Германии, кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов. Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.