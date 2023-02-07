Назван лучший футболист Европы

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Европы в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Европы в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

В прошлом году 24-летний нападающий вместе с ПСЖ выиграл золотые медали чемпионата Франции и завоевал Суперкубок страны. В составе национальной команды он дошел до финала чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором победу одержала Аргентина.

Француз перешел в парижский клуб в 2018 году из "Монако". В текущем сезоне он провел за свой клуб 26 матчей, в которых отметился 25 голами и шестью результативными передачами.

Лучшим молодым игроком Европы (до 20 лет) признан хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем. В составе сборной Англии он дошел до 1/4 финала ЧМ-2022.