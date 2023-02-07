О нас

Назван лучший футболист Европы

Назван лучший футболист Европы Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Европы в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Футбол
7 февраля 2023 г. 01:44
Назван лучший футболист Европы

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком Европы в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

В прошлом году 24-летний нападающий вместе с ПСЖ выиграл золотые медали чемпионата Франции и завоевал Суперкубок страны. В составе национальной команды он дошел до финала чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором победу одержала Аргентина.

Француз перешел в парижский клуб в 2018 году из "Монако". В текущем сезоне он провел за свой клуб 26 матчей, в которых отметился 25 голами и шестью результативными передачами.

Лучшим молодым игроком Европы (до 20 лет) признан хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем. В составе сборной Англии он дошел до 1/4 финала ЧМ-2022.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
Путешественник из Бельгии: Международное сообщество должно помочь Азербайджану в разминировании
6 февраля 2023 г. 16:46
Посол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
ФотоПосол Великобритании по энергобезопасности: Хотим быть основным энергопартнером Азербайджана
6 февраля 2023 г. 15:54
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
В прошлом году больше всего отказов для присуждения ученых степеней получили заявки из НАНА и UNEC 
6 февраля 2023 г. 14:29
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
В ASCO обнародовали объем проданных физическим лицам облигаций
6 февраля 2023 г. 13:49
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
Путешественник из США: Худаферинский мост - один из самых впечатляющих сооружений
6 февраля 2023 г. 13:28
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
Путешественник из Великобритании: Посещение Карабаха - уникальный опыт для нас
4 февраля 2023 г. 15:52
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
Саша Хини : Дорога Ханкенди-Лачын открыта для проезда
4 февраля 2023 г. 15:00
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
Путешественница из Великобритании: Азыхская пещера - место с удивительной историей
4 февраля 2023 г. 13:41
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
Британская путешественница: Освобожденные территории постепенно возвращаются к жизни, и это радует
4 февраля 2023 г. 12:56
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
Турист из Дании: Было бы интересно вернуться в Карабах через 5-10 лет
4 февраля 2023 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi