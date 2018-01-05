Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Назван лучший футболист 2017 года в Африке.

Как сообщает Report, это нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах. Салах впервые удостоился этой награды, набрав 625 голосов.

В финальном голосовании 25-летний нападающий обошел полузащитника "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане (507 голосов) и габонского форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга (311 голосов).

Лучшим тренером года стал аргентинский наставник сборной Египта Эктор Купер, приведший команду к серебряным медалям Кубка африканских наций 2017 года. В финале египтяне уступили команде Камеруна со счетом 1:2. Сборной года была признана команда Египта.

Отметим, что Мохамед Салах также был признан лучшим арабским футболистом 2017 года. Перешедший прошлым летом из итальянской "Ромы" в "Ливерпуль" нападающий этом сезоне в составе английского клуба забил 23 гола в 29 матчах.