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    Назван лучший футболист 2017 года в Африке

    Этой награды был удостоен Мохамед Салах

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Назван лучший футболист 2017 года в Африке.

    Как сообщает Report, это нападающий сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах. Салах впервые удостоился этой награды, набрав 625 голосов. 

    В финальном голосовании 25-летний нападающий обошел полузащитника "Ливерпуля" и сборной Сенегала Садио Мане (507 голосов) и габонского форварда дортмундской "Боруссии" Пьера-Эмерика Обамеянга (311 голосов).

    Лучшим тренером года стал аргентинский наставник сборной Египта Эктор Купер, приведший команду к серебряным медалям Кубка африканских наций 2017 года. В финале египтяне уступили команде Камеруна со счетом 1:2. Сборной года была признана команда Египта.

    Отметим, что Мохамед Салах также был признан лучшим арабским футболистом 2017 года. Перешедший прошлым летом из итальянской "Ромы" в "Ливерпуль" нападающий этом сезоне в составе английского клуба забил 23 гола в 29 матчах.

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