Назван лучший бомбардир турниров УЕФА в 2018 году

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Названо имя лучшего бомбардира турниров УЕФА в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт европейской футбольной структуры, лучшим бомбардиром стал Дайшон Редан из "Челси" и сборной Нидерландов.

17-летний нападающий забил 19 голов. Он провел три мяча на победном для голландцев чемпионате Европы U17 в Англии. Столько же, сколько в марте в элитном раунде квалификации. В этом сезоне Редан продолжил забивать за "Челси" в Юношеской лиге и за сборную в квалификации чемпионата Европы U19.

Второе место в списке лучших бомбардиров года занимает форвард "Аякса" и сборной Нидерландов Никита Тромп. Она забила 15 мячей в рамках чемпионата Европы U17 и делит первое место в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира.

На третьей строчке располагается Эдин Джеко. Босниец в 2018 году забил 13 мячей и поделил первое место с Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов УЕФА по итогам календарного года.