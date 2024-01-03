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Назван лучший бомбардир по итогам международных матчей в 2023 году

Назван лучший бомбардир по итогам международных матчей в 2023 году Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших бомбардиров по результатам международных матчей в 2023 году.
Футбол
3 января 2024 г. 10:28
Назван лучший бомбардир по итогам международных матчей в 2023 году

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших бомбардиров по результатам международных матчей в 2023 году.

Как передает Report со ссылкой на IFFHS, список возглавил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку.

На счету 30-летнего форварда 22 забитых мяча, 15 из которых он реализовал в составе сборной Бельгии.

Вторую строчку рейтинга занял игрок английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанн с 18 голами (6 за сборную, 12 за клуб). Замыкает первую тройку иранец Мехди Тареми из португальского "Порту", на его счету 14 голов (12 за сборную, 2 за клуб).

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