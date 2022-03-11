Назван игрок недели в Лиге Европы

Нападающий «Аталанты» Луис Мурьель признан игроком недели в Лиге Европы.

Нападающий «Аталанты» Луис Мурьель признан игроком недели в Лиге Европы.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Колумбиец забил два гола и отдал результативную передачу в первом матче 1/8 финала с «Байером». На 23-й минуте украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский восстановил равенство на табло после удара в верхний угол ворот. Ему ассистировал Луис Мурьель. Спустя две минуты колумбиец занёс мяч в сетку ворот соперника после передачи украинца. На 49-й минуте связка Мурьель - Малиновский сработала ещё раз.

Вчера, 10 марта, состоялся первый матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу итальянцев.