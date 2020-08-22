Назван игрок недели в Лиге Европы

Нападающий Севильи Люк де Йонг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Нападающий Севильи Люк де Йонг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Как передает Report, дубль нидерландского форварда помог андалузцам победить миланский "Интер" (3:2) в финале еврокубка.

На престижную награду претендовали еще три игрока испанского клуба: защитник Жюль Кунде, полузащитники Эвер Банега и Хесус Навас.

Де Йонг выступает за "Севилью" с лета прошлого года. В сезоне 2019/20 форвард провел 46 матчей за испанский клуб, отличившись 10 голами и четырьмя результативными передачами.