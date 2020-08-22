О нас
Report Georgia

Назван игрок недели в Лиге Европы

Назван игрок недели в Лиге Европы Нападающий Севильи Люк де Йонг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Футбол
22 августа 2020 г. 18:29
Назван игрок недели в Лиге Европы

Нападающий Севильи Люк де Йонг признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Как передает Report, дубль нидерландского форварда помог андалузцам победить миланский "Интер" (3:2) в финале еврокубка.

На престижную награду претендовали еще три игрока испанского клуба: защитник Жюль Кунде, полузащитники Эвер Банега и Хесус Навас.

Де Йонг выступает за "Севилью" с лета прошлого года. В сезоне 2019/20 форвард провел 46 матчей за испанский клуб, отличившись 10 голами и четырьмя результативными передачами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Liqasında həftənin oyunçusu bilindi

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
В Азербайджане 112 новых случаев заражения COVID-19
16 августа 2020 г. 16:36
Лоту Гули убит в Турции
"Лоту Гули" убит в Турции
20 августа 2020 г. 08:05
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
Китай и Россия будут совместно испытывать вакцину от коронавируса
16 августа 2020 г. 13:47
Азербайджанец возглавил Билайн
Азербайджанец возглавил "Билайн"
19 августа 2020 г. 11:22
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны
16 августа 2020 г. 07:28
Как проверить недвижимость на «легальность»
Как проверить недвижимость на «легальность»
19 августа 2020 г. 09:31
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
В высотном здании в Сумгайыте произошел пожар
20 августа 2020 г. 07:48
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
Лекарство от рассеянного склероза подавило ВИЧ
16 августа 2020 г. 06:26
Что происходит с турецкой лирой?
Что происходит с турецкой лирой?
17 августа 2020 г. 13:26
В Азербайджане вновь может быть ужесточен карантинный режим 
В Азербайджане вновь может быть ужесточен карантинный режим 
21 августа 2020 г. 18:12

Последние новости

18:46
Обнародована статистика по COVID-19 в Азербайджане Здоровье
18:42
Ильхам Алиев отправил письмо Эрдогану Внешняя политика
18:29
Назван игрок недели в Лиге Европы Футбол
18:26
В Азербайджане сократилось производство стройматериалов Промышленность
18:14
Депутат осудил Рамиза Мехтиева Милли Меджлис
17:50
WP: На кампанию по переизбранию Трампа потрачена рекордная сумма Другие страны
17:39
Производство легковых автомобилей в Азербайджане сократилось на 18% Промышленность
17:21
Руководство "Азеригаз" осуществило прием граждан Энергетика
17:09
​​​​​​​Изменены правила ввоза в страну товаров для личного пользования Бизнес
16:55
Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия Беларуси В регионе
16:35
В Азербайджане резко сократились перевозки воздушным транспортом Туризм
16:19
В Южном Судане при крушении самолёта погибли 17 человекОБНОВЛЕНО Другие страны
16:03
Футболист "Нефтчи": Верю, что будем играть еще лучше  Футбол
15:24
Госагентство: Обеспечена безопасная швартовка кораблей к причалам Инфраструктура
15:09
Известный бразильский футболист остался без клуба Футбол
Вся новостная лента