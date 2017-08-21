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    Назван главный тренер матча "Нефтчи"-"Кяпяз"

    Готовить команду к матчу будут главный тренер дублеров Эльшад Ахмедов и тренерский состав основной команды

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ 22 августа футбольный клуб "Нефтчи" начнет подготовку к матчу с "Кяпяз" в III туре Премьер-лиги Азербайджана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, готовить команду к матчу будет главный тренер дублеров Эльшад Ахмедов и тренерский состав основной команды. 

    После отставки Эльхана Абдуллаева с поста главного тренера, эта обязанность временного возложена на них. 

    Отметим, что матч "Нефтчи" - "Кяпяз" состоится 25 августа на стадионе Bakcell Arena.

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