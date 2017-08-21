Назван главный тренер матча "Нефтчи"-"Кяпяз"

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ 22 августа футбольный клуб "Нефтчи" начнет подготовку к матчу с "Кяпяз" в III туре Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, готовить команду к матчу будет главный тренер дублеров Эльшад Ахмедов и тренерский состав основной команды.

После отставки Эльхана Абдуллаева с поста главного тренера, эта обязанность временного возложена на них.

Отметим, что матч "Нефтчи" - "Кяпяз" состоится 25 августа на стадионе Bakcell Arena.