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Назван фаворит на завоевание "Золотого мяча"

Назван фаворит на завоевание "Золотого мяча" Главным претендентом на завоевание "Золотого мяча"-2023 по версии издания Goal является аргентинский футболист Лионель Месси.
Футбол
26 июня 2023 г. 18:13
Назван фаворит на завоевание Золотого мяча

Главным претендентом на завоевание "Золотого мяча"-2023 по версии издания Goal является аргентинский футболист Лионель Месси.

Как передает Report, также в топ-5 претендентов вошли футболист английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе из французского ПСЖ, Винисиус Жуниор, представлявший мадридский "Реал" и Кевин Де Брейне из "Ман Сити".

3 июня Месси провел последний матч в составе "Пари Сен-Жермен", выйдя на поле против "Клермона" в 38-м туре чемпионата Франции. Контракт игрока с парижанами завершился в июне, он перешел в американский "Интер Майами" в качестве свободного агента.

В ноябре 2022 года Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом миром. В решающем матче аргентинцы обыграли Францию. Основное и дополнительное время матча завершилась со счетом 3:3, а в серии пенальти Аргентина одержала верх со счетом 4:2. Месси отметился дублем, а также забил послематчевый пенальти.

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