Назван единственный кандидат на пост президента РФС

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Завершился приём заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза.

Как сообщает Report, единственным претендентом на вакантную должность после ухода Виталия Мутко остался председатель совета директоров "Зенита" Александр Дюков.

Дюков занимал должность президента "Зенита" с марта 2008 года, а с мая прошлого года он занял должность председателя совета директоров петербургской команды. В декабре кандидатуру Дюкова уже поддержали несколько субъектов России, впоследствии к ним присоединились и клубы Премьер-лиги.

Выборы, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе и будут носить формальный характер.

Напомним, что 19 декабря было объявлено об уходе с должности главы Российского футбольного союза Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин.