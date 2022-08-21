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Назначены судьи матча "Виктория" (Пльзень) - "Карабах"

Назначены судьи матча "Виктория" (Пльзень) - "Карабах" Назначены судьи ответного матча стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Виктория" (Пльзень) - "Карабах", который пройдет в Чехии.
Футбол
21 августа 2022 г. 12:57
Назначены судьи матча Виктория (Пльзень) - Карабах

Назначены судьи ответного матча стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Виктория" (Пльзень) - "Карабах", который пройдет в Чехии.

Как сообщает Report, встреча была поручена судейской бригаде из Португалии.

Арбитру ФИФА Артуру Диашу будут помогать Рую Таваресу и Паулу Соарешу в качестве лайнсменов.

Функции четвертого судьи будет выполнять Фабиу Верисим. VAR доверили Тьяго Мартинсу и Луису Годиньо.

Отметим, что матч "Виктория" - "Карабах", который состоится 23 августа, начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Viktoriya" - "Qarabağ" oyununun hakimləri bəlli olub

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