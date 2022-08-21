Назначены судьи матча "Виктория" (Пльзень) - "Карабах"

Назначены судьи ответного матча стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Виктория" (Пльзень) - "Карабах", который пройдет в Чехии.

Назначены судьи ответного матча стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между командами "Виктория" (Пльзень) - "Карабах", который пройдет в Чехии.

Как сообщает Report, встреча была поручена судейской бригаде из Португалии.

Арбитру ФИФА Артуру Диашу будут помогать Рую Таваресу и Паулу Соарешу в качестве лайнсменов.

Функции четвертого судьи будет выполнять Фабиу Верисим. VAR доверили Тьяго Мартинсу и Луису Годиньо.

Отметим, что матч "Виктория" - "Карабах", который состоится 23 августа, начнется в 23:00 по бакинскому времени.