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Назначены судьи матча "Карабах" - "Цюрих"

Назначены судьи матча "Карабах" - "Цюрих" Назначены судьи первого матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Цюрихом".
Футбол
14 июля 2022 г. 14:00
Назначены судьи матча Карабах - Цюрих

Назначены судьи первого матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Цюрихом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встреча была поручена судейской бригаде из Боснии и Герцеговины.

Помощь главному судье Ирфану Пелто окажут Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельо в качестве лайнсменов. Функции четвертого судьи будет выполнять Милош Гигович.

Отметим, что встреча, которая состоится 19 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00. Ответный матч состоится 27 июля.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Sürix" matçının hakimləri bəlli olub

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