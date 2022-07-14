Назначены судьи матча "Карабах" - "Цюрих"

Назначены судьи первого матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Цюрихом".

Назначены судьи первого матча II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и швейцарским "Цюрихом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, встреча была поручена судейской бригаде из Боснии и Герцеговины.

Помощь главному судье Ирфану Пелто окажут Сенад Ибрисимбегович и Давор Бельо в качестве лайнсменов. Функции четвертого судьи будет выполнять Милош Гигович.

Отметим, что встреча, которая состоится 19 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:00. Ответный матч состоится 27 июля.