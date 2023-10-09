О нас

Назначены арбитры на матч Азербайджан - Северная Ирландия

Назначены арбитры на матч Азербайджан - Северная Ирландия Стали известны арбитры футбольного матча между молодежными сборными (U-21) Азербайджана и Северной Ирландии в отборочном раунде ЕВРО-2025.
Футбол
9 октября 2023 г. 15:03
Назначены арбитры на матч Азербайджан - Северная Ирландия

Стали известны арбитры футбольного матча между молодежными сборными (U-21) Азербайджана и Северной Ирландии в отборочном раунде ЕВРО-2025.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, матч, который пройдет на стадионе "Азерсун Арена", обслужит судья Георги Давидов из Болгарии.

В качестве ассистентов арбитра выступят Георги Дойнов и Мирослав Максимов, а четвертым арбитром назначен Кристиан Колев.

Оценивать работу арбитров будет судья-инспектор Сабри Челик (Турция). Представителем УЕФА на игру назначен Сергей Ильич из Беларуси.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Северной Ирландией в группе F состоится 12 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan - Şimali İrlandiya oyununun hakimləri açıqlanıb

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
В Афганистане в результате землетрясения 14 человек погибли, 78 пострадали 
7 октября 2023 г. 15:59
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
В Токио автомобиль врезался в толпу людей, пострадали 8 человек
7 октября 2023 г. 18:12
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
Президент: Включение Азербайджана без его участия в четырехстороннее заявление в Гранаде является неверным подходом
7 октября 2023 г. 23:35
В Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
ФотоВ Билясуваре столкнулись автомобили, пострадали два человека
8 октября 2023 г. 23:24
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi