Назначены арбитры на матч Азербайджан - Северная Ирландия

Стали известны арбитры футбольного матча между молодежными сборными (U-21) Азербайджана и Северной Ирландии в отборочном раунде ЕВРО-2025.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, матч, который пройдет на стадионе "Азерсун Арена", обслужит судья Георги Давидов из Болгарии.
В качестве ассистентов арбитра выступят Георги Дойнов и Мирослав Максимов, а четвертым арбитром назначен Кристиан Колев.
Оценивать работу арбитров будет судья-инспектор Сабри Челик (Турция). Представителем УЕФА на игру назначен Сергей Ильич из Беларуси.
Отметим, что матч между Азербайджаном и Северной Ирландией в группе F состоится 12 октября.