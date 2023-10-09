Назначены арбитры на матч Азербайджан - Северная Ирландия

Стали известны арбитры футбольного матча между молодежными сборными (U-21) Азербайджана и Северной Ирландии в отборочном раунде ЕВРО-2025.

Стали известны арбитры футбольного матча между молодежными сборными (U-21) Азербайджана и Северной Ирландии в отборочном раунде ЕВРО-2025.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, матч, который пройдет на стадионе "Азерсун Арена", обслужит судья Георги Давидов из Болгарии.

В качестве ассистентов арбитра выступят Георги Дойнов и Мирослав Максимов, а четвертым арбитром назначен Кристиан Колев.

Оценивать работу арбитров будет судья-инспектор Сабри Челик (Турция). Представителем УЕФА на игру назначен Сергей Ильич из Беларуси.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Северной Ирландией в группе F состоится 12 октября.