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    Назначенный Трампом глава департамента коммуникаций признался, что удалил прославляющий Клинтон твит

    Он удаляет твиты с критикой Трампа и поддержкой Хиллари Клинтон

    Баку. 23 июль. REPORT.AZ/ Новый глава департамента коммуникаций Белого дома Энтони Скарамуччи заявил о переменах в своих политических пристрастиях и признался, что удаляет свои старые публикации в социальных сетях. Ранее пользователи сервиса микроблогов Twitter уличили его в том, что он удаляет твиты с критикой Трампа и поддержкой Хиллари Клинтон.

    «Полная прозрачность: я удаляю старые твиты. Мои прошлые взгляды эволюционировали и не должны отвлекать вас. Я работаю по повестке дня президента США, и это все, что важно», — написал Скарамуччи в Twitter.

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