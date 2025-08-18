О нас

Назначенный на матч "Карабаха" арбитр ранее обслуживал игру "Нефтчи"

Футбол
18 августа 2025 г. 11:35
Назначенный на матч Карабаха арбитр ранее обслуживал игру Нефтчи

Португальский судья Жуан Педру да Силва Пинейру, назначенный на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ференцварошем" в Венгрии, ранее уже обслуживал встречу другой азербайджанской команды "Нефтчи".

Как сообщает Report, 37-летний рефери ФИФА в 2021 году был главным судьей ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором "Нефтчи" уступил "Олимпиакосу" (0:1) в Греции. Тогда представитель судейского корпуса показал красные карточки Мади Камара из команды хозяев и Мерту Челику из бакинского клуба.

Отметим, что матч "Ференцварош" - "Карабах" начнется 19 августа в 23:00 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:45.

Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın oyununa təyinat alan hakim daha əvvəl "Neftçi"nin matçını idarə edib

