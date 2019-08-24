Назначена судейская бригада на матч "Карабах" - "Линфилд"

Назначена судейская бригада на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Карабах" (Азербайджан) и "Линфилд" (Сев. Ирландия).
Как передаёт Report, встреча состоится 29 августа на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова в Баку под управлением судейской бригады из России.
Лига Европы УЕФА
29 августа
22:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Линфилд" (Сев. Ирландия)
Главный судья - Сергей Иванов
Боковые судьи: Роман Усачёв, Валерий Данченко
Четвёртый судья: Сергей Лапочкин (все - Россия)
Судья-инспектор: Ален Хаммер (Люксембург)
Представитель УЕФА: Марко Симеунович (Словения)
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