Назначена судейская бригада на матч "Карабах" - "Линфилд"

Назначена судейская бригада на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между командами "Карабах" (Азербайджан) и "Линфилд" (Сев. Ирландия).

Как передаёт Report, встреча состоится 29 августа на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова в Баку под управлением судейской бригады из России.

Лига Европы УЕФА

29 августа

22:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Линфилд" (Сев. Ирландия)

Главный судья - Сергей Иванов

Боковые судьи: Роман Усачёв, Валерий Данченко

Четвёртый судья: Сергей Лапочкин (все - Россия)

Судья-инспектор: Ален Хаммер (Люксембург)

Представитель УЕФА: Марко Симеунович (Словения)