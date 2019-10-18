Назначен временный президент Болгарского футбольного союза, принята отставка главного тренера

Определился временный президент Болгарского футбольного союза (БФС).

Как сообщает Report, после заседания Исполнительного комитета на эту должность назначен помощник бывшего президента БФС Борислава Михайлова Михаил Касабов.

Исполком также принял отставку главного тренера основной команды Красимира Балакова, который покинул пост на фоне скандала вокруг матча отборочного турнира чемпионата Европы против команды Англии.

М.Касабов сообщил, что в ближайшее время будет проведено заседание Исполкома, который назначит нового главного тренера команды и определит дату проведения внеочередного конгресса организации.

Отметим, что на днях в Софии прошел матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии, который завершился победой гостей со счетом 6:0. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего встреча дважды приостанавливалась. Во вторник Министерство по делам молодежи и спорта Болгарии по требованию премьер-министра Бойко Борисова объявило ультиматум Болгарскому футбольному союзу, в категоричной форме потребовав отставки президента организации. По итогам матча с англичанами Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении БФС.