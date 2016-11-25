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    Назначен новый главный тренер сборной Азербайджана по футболу U-19

    Тебриз Гасанов заменил Назима Сулейманова

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Тебриз Гасанов назначен новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу U-19.

    Об этом Report сообщил сам тренер. 

    Т.Гасанов отметил, что пока назначение неофициальное, однако ему поручено руководство тренировочных сборов команды в тренировочном центре в поселке Мярдякан, которые начнутся  29 ноября: "На недельную подготовку приглашены футболисты 1999 года рождения. С этими футболистами я работаю на протяжении 3 лет. Теперь они перешли в команду U-19. По этой причине работа со сборной поручена мне". 

    Отметим, что назначение главного тренера станет официальным на заседании Исполнительного комитета АФФА в марте 2017 года. На этом посту Тебриз Гасанов заменил Назима Сулейманова.

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