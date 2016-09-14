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    Назначен новый главный тренер в сборную, где выступает футболист "Габалы"

    За свою карьеру Мартин Рейм провел рекордное количество матчей

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Назначен новый главный тренер в сборную Эстонии по футболу. 

    Как сообщает Report, им стал рекордсмен по количеству матчей Мартин Рейм. 

    Он заменит шведа Магнуса Перссона. Помощниками Рейма у руля сборной будут Андрес Опер, Март Поом и Янно Кивисильд.

    В активе М.Рейма 157 матчей. Ранее 45-летний специалист руководил молодежными сборными Эстонии U21 и U23. 

    Отметим, что в составе сборной Эстонии также выступает нападающий "Габалы" Сергей Зенев.

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