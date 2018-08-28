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    Назначен новый главный тренер сборной Мексики по футболу

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Рикардо Ферретти назначен на пост главного тренера сборной Мексики по футболу.

    Как сообщает Report, 64-летний бразилец, который также является наставником "Тигрес", будет руководить национальной командой во время сентябрьских матчей на правах исполняющего обязанности. Федерация футбола Мексики согласовала все детали с клубом специалиста.

    8 сентября мексиканцам предстоит сыграть с Уругваем, а 12-го - с США.

    Напомним, ранее Ферретти уже работал со сборной Мексики в 2015 году. Также в качестве исполняющего обязанности.

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