Назначен новый главный тренер сборной Мексики по футболу

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Рикардо Ферретти назначен на пост главного тренера сборной Мексики по футболу.

Как сообщает Report, 64-летний бразилец, который также является наставником "Тигрес", будет руководить национальной командой во время сентябрьских матчей на правах исполняющего обязанности. Федерация футбола Мексики согласовала все детали с клубом специалиста.

8 сентября мексиканцам предстоит сыграть с Уругваем, а 12-го - с США.

Напомним, ранее Ферретти уже работал со сборной Мексики в 2015 году. Также в качестве исполняющего обязанности.