Назначен новый главный тренер сборной Грузии

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый главный тренер национальной сборной Грузии по футболу.

Как сообщает Report, им стал словак Владимир Вайсс.

Договор с 51-летним специалистом заключен до конца избирательного цикла чемпионата мира-2018. Он заменил Кахабера Цхададзе, возглавляющего бакинский "Интер". На церемонии представления президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили заявил, что В.Вайсс владеет тренерским опытом как в клубе, так и в сборной.

Отметим, что за свою карьеру главного тренера Владимир Вайсс тренировал такие клубы как "Петржалка" (Словакия), "Сатурн" (Россия), "Слован" (Братислава, Словакия) и "Кайрат" (Казахстан).