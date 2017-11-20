Назначен новый главный тренер команды "Кяпяз"

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Определён новый главный тренер футбольной команды Гянджи "Кяпяз". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, Наблюдательный совет клуба решил поручить эту должность Юнису Гусейнову.

Кандидатура Юниса Гусейнова, выдвинутая председателем совета Эльмиром Велиевым, получила полную поддержку членов совета. Таким образом, Гусейнов сменил на посту главного тренера Шахина Диниева, ушедшего в отставку после матча с "Сабаилем".

Воспитанник футбольной школы Гянджи Юнис Гусейнов начал карьеру в клубе "Кяпяз".

Отметим, что Юнис Гусейнов будет представлен членам команды 21 ноября. Защищавший честь национальной команды Гусейнов как футболист становился чемпионом Азербайджана и обладателем кубков страны. Дважды он избирался лучшим футболистом страны, как лучший спортсмен был удостоен национальной премии "Хумай".