Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Назначен новый директор Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

Как сообщает Report, новым директором стал Шамиль Гулиев.

На этом посту он сменил Акифа Исмаилова, который в прошлом месяце подал в отставку из-за проблем со здоровьем. Официальное лицо министерства молодежи и спорта представило нового директора коллективу.

Руководитель пресс-службы министерства Самая Мамедова в заявлении Report подтвердила данную информацию. Она отметила, что Ш.Гулиев временно назначен на должность директора Республиканского стадиона.

Отметим, что ранее Ш.Гулиев работал в правоохранительных органах.