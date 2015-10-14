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    Назначен новый директор Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова

    Акифа Исмаилова на посту заменил Шамиль Гулиев

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Назначен новый директор Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова. 

    Как сообщает Report, новым директором стал Шамиль Гулиев. 

    На этом посту он сменил Акифа Исмаилова, который в прошлом месяце подал в отставку из-за проблем со здоровьем. Официальное лицо министерства молодежи и спорта представило нового директора коллективу.

    Руководитель пресс-службы министерства Самая Мамедова в заявлении Report подтвердила данную информацию. Она отметила, что Ш.Гулиев временно назначен на должность директора Республиканского стадиона. 

    Отметим, что ранее Ш.Гулиев работал в правоохранительных органах. 

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