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Назначен новый капитан "Манчестер Юнайтед"

Назначен новый капитан "Манчестер Юнайтед"

Защитник Эшли Янг стал новым капитаном английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".

Как передаёт Report, об этом сообщает Manchester Evening News.

В прошлом сезоне капитанскую повязку носил эквадорский защитник Антонио Валенсия, однако по окончании сезона его соглашение с клубом закончилось, и он покинул команду.

"Янг - новый капитан команды. Он будет надевать капитанскую повязку, когда будет выходить в стартовом составе", - заявил главный тренер клуба Уле Гуннар Сульшер. Вице-капитаном будет 28-летний испанский вратарь Давид де Хеа.

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