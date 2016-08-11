Назначен главный тренер сборной России по футболу

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Исполком Российского футбольного союза (РФС) на сегодняшнем заседании утвердил Станислава Черчесова в должности главного тренера сборной России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-спикер Госдумы России, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

"Кандидатура Черчесова утверждена, контракт рассчитан до августа 2018 года", - сообщил Лебедев.

Помимо Черчесова кандидатами на пост главного тренера сборной России являлись Курбан Бердыев, Александр Бородюк и Сергей Семак.

Перед новым главным тренером поставлена задача выйти в полуфинал ЧМ-2018. "Главная задача, со слов (президента РФС Виталия) Мутко, - выход в полуфинал 2018 года, со слов Черчесова - выход в финал", - сообщил Лебедев.

Ранее сообщалось, что зарплата тренера составит составит 2,6 млн. евро в год.

Последним местом работы 52-летнего Черчесова была варшавская "Легия", с которой он выиграл Чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/16. Также специалист тренировал австрийские "Куфштайн" (2004) и "Ваккер-Тироль" (2004-2006), московский "Спартак" (2007-2008), "Жемчужину-Сочи" (2010-2011), "Терек" (2011-2013), "Амкар" (2013-2014), московское "Динамо" (2014-2015). "Спартак" под руководством Черчесова занял второе место в Чемпионате России-2007.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.