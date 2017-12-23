Назначен главный тренер французского "Лилля"

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Определился главный тренер французского "Лилля".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, главным тренером команды станет Кристоф Гальтье. О деталях контракта с французским тренером не сообщается.

51-летний специалист, заменивший аргентинца Марсело Бьелса, приступит к своим обязанностям 29 декабря.

"Лилль" занимает 18-е место в таблице чемпионата Франции. В активе команды 19 очков.

Гальтье ранее возглавлял "Сент-Этьен" (2008-17). Возглавляемый им в сезоне 2016/17 коллектив попал в одну группу с "Габалой" в Лиге Европы. Представитель Азербайджана на обеих встречах проиграл сопернику (1:2, 0:1).