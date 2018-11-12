Назим Сулейманов: Я обратился к руководству, потому что не смог вынести этого

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ "Команда за 11 игр получила 5 красных карточек. Я обратился к руководству в связи со здоровьем. Проигрыши и такие случаи меня нервируют, возникли проблемы с моим здоровьем".

Об этом Report сказал распрощавшийся с клубом "Сумгайыт" Назим Сулейманов. 53-летний специалист обратил внимание, что в период деятельности в представителе "города молодежи" футболисты получили много красных карточек: "За 11 игр мы получили 5 красных карточек. Для команды будет лучше, если придет другой главный тренер. Это слишком много красных карточек. Я обратился к руководству, потому что не смог вынести этого. Этот мой шаг принесет пользу команде".

Н.Сулейманов опроверг распространенную информацию о плохих отношениях между ним и футболистами команды: "Это новость неверна. В начале чемпионата мы хорошо выступали. Как получается, что при победе хорошие, а при проигрыше плохие? Я обговорил с руководством все мелочи. Сегодня было собрание. Я сам подошел и сказал, что хочу уйти по состоянию здоровья. Это пойдет на пользу команде. Я хочу немного отдохнуть. Потом приму решение о будущей карьере".

Отметим, что Назим Сулейманов руководил "Сумгайытом" с начала сезона.