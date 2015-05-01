 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Назим Сулейманов встретился с тренерами

    Встреча состоялась в административном здании АФФА

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер юношеской сборной в составе футболистов до 19-ти лет Назим Сулейманов провел ряд встреч.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, прошли обсуждения с главными тренерами клубов "Карабах", "Баку", "Сумгайыт", "Интер", АЗАЛ и резервной команды.

    На встрече участвовали Афтандил Гаджиев, Магсад Ягубалиев, Самир Аббасов, Рустам Алиев и Эльнур Зейналов.

    Здесь обсудили вопрос приглашения в сборную U-19 футболистов из команд.

    Встреча прошла в административном здании АФФА.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi