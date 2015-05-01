Назим Сулейманов встретился с тренерами

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Главный тренер юношеской сборной в составе футболистов до 19-ти лет Назим Сулейманов провел ряд встреч.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, прошли обсуждения с главными тренерами клубов "Карабах", "Баку", "Сумгайыт", "Интер", АЗАЛ и резервной команды.

На встрече участвовали Афтандил Гаджиев, Магсад Ягубалиев, Самир Аббасов, Рустам Алиев и Эльнур Зейналов.

Здесь обсудили вопрос приглашения в сборную U-19 футболистов из команд.

Встреча прошла в административном здании АФФА.