​Назим Сулейманов награжден перед матчем "Нефтчи"-"Хазар-Лянкяран"

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Живая легенда азербайджанского футбола Назим Сулейманов перед матчем "Нефтчи"-"Хазар- Лянкяран" награжден. Как сообщает Report, в связи с 50-летним юбилеем президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев вручил ему памятные подарки.

Вице-президент футбольного клуба "Нефтчи" Эльнур Мамедов вручил юбиляру шарф команды и футболку под номером 50.

Отметим, что Назим Сулейманов в 1983-1990 годах играл за "Нефтчи", с октября 2013 года и до конца того же года являлся главным тренером этой команды. В 1995 году в составе футбольной команды "Алания" он стал чемпионом России, а в 1992 и 1996 годах был вице-чемпионом России. В настоящее время Н.Сулейманов безработный.