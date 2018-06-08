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    Назим Сулейманов: Целью нашей работы является попадание в Евролигу - ИНТЕРВЬЮ

    Разве не Сумгайыт был самым потенциальным кандидатом в Евролигу?
    © Report

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Интервью Report с новым главным тренером "Сумгайыта" Назимом Сулеймановым.

    - Как произошло Ваше назначение?

    - Приглашение поступило от президента клуба Риада Рафиева. Мы провели несколько встреч, после чего было достигнуто согласие. Вчера вечером назначение было оформлено.

    - Согласие было достигнуто 30 мая в рамках проекта "Футбол и здоровая жизнь"?

    - Нет. В то время таких разговоров не было.

    - В чем будет состоять первая Ваша работа?

    - Если договор заключен, значит мы уже приступили к работе (смеется). В первую очередь, мы займемся трансферами. Затем уже определимся с планами летней подготовки. У меня есть список футболистов команды. Все нужно просмотреть, проанализировать. Времени у нас предостаточно.

    - Определились ли Вы с помощниками?

    - Определюсь в ближайшее время.

    - В последние два сезона "Сумгайыт" был близок к выходу в Евролигу, но упустил свой шанс. Как по-Вашему, чего не хватило?

    - Команда производила хорошее впечатление, особенно, в прошлом сезоне. Ближе к финишу клуб поднялся на третью ступень. В последних встречах под влиянием определенных нюансов "Сумгайыт" не смог пробиться в Евролигу. Но шансы для этого были.

    - Какова Ваша цель в сезоне 2018/2019?

    - Мы обсудили это с руководством, достигнув согласия в том, что основной нашей целью является выход в Евролигу, на что и будут направлены усилия.

    - Есть ли у "Сумгайыта" потенциал для этого?

    - У нас пока есть время. Постараемся привлечь в команду новых футболистов. Футбол – коллективная игра. Кто-то уходит, приходят новые. В каждой команде происходят определенные изменения. Эти изменения должны принести свои плоды.

    - Стратегия выступления в команде только местных футболистов не создаст трудностей?

    - Если уж выработана такая стратегия, мы постараемся двигаться вперед с местными футболистами.

    - Однако Ваш предшественник Самир Абасов говорил, что это невозможно...

    - Нужно уважать мнение каждого. Самир Абасов создал хорошую команду. Однако в последних встречах что-то стряслось, в результате чего были утеряны позиции. Разве не "Сумгайыт" был самым потенциальным кандидатом в Евролигу? Все видели кандидата именно в нем. Однако чемпионат – длинный марафон. Возникновение определенных нюансов неизбежно.

    - Какие шаги будут предприняты Вами для сохранения самобытности команды?

    - Некоторые футболисты – Aмиль Юнанов, Турал Ахундов, Рашад Эюбов, Азер Салахлы покинули команду. Фархад Велиев завершил свою карьеру, перейдя на тренерскую работу в "Сабаил". Другие остались в команде. Вероятно, будут новые трансферы. Мы обсуждали этот вопрос с президентом клуба. Постараемся собрать более хорошую команду.

    - Имена Афрана Исмаилова, Эльвина Мамедова и Шахрияра Алиева увязывают с Вашей командой...

    - На мой взгляд, каждый главный тренер хотел бы видеть таких футболистов в составе своей команды на Чемпионате Азербайджана. Они имениты и опытны. Если они окажутся в нашей команде, мы будем очень рады. В ходе подписания договора мы поговорили о новых трансферах. В скором времени мы подробно обсудим этот вопрос.

    - Поделитесь планами летней подготовки…

    - Поскольку наша команда не попала в Евролигу, у нас пока есть время. Мы обсудим это с руководством. Вероятно, соберемся в Сумгайыте и после определенного периода подготовки отправимся за рубеж. Завершить подготовку мы намерены в Сумгайыте. После того как будет определено начало Чемпионата, мы уточним наши планы. 

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