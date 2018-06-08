Назим Сулейманов: Целью нашей работы является попадание в Евролигу - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Интервью Report с новым главным тренером "Сумгайыта" Назимом Сулеймановым.

- Как произошло Ваше назначение?

- Приглашение поступило от президента клуба Риада Рафиева. Мы провели несколько встреч, после чего было достигнуто согласие. Вчера вечером назначение было оформлено.

- Согласие было достигнуто 30 мая в рамках проекта "Футбол и здоровая жизнь"?

- Нет. В то время таких разговоров не было.

- В чем будет состоять первая Ваша работа?

- Если договор заключен, значит мы уже приступили к работе (смеется). В первую очередь, мы займемся трансферами. Затем уже определимся с планами летней подготовки. У меня есть список футболистов команды. Все нужно просмотреть, проанализировать. Времени у нас предостаточно.

- Определились ли Вы с помощниками?

- Определюсь в ближайшее время.

- В последние два сезона "Сумгайыт" был близок к выходу в Евролигу, но упустил свой шанс. Как по-Вашему, чего не хватило?

- Команда производила хорошее впечатление, особенно, в прошлом сезоне. Ближе к финишу клуб поднялся на третью ступень. В последних встречах под влиянием определенных нюансов "Сумгайыт" не смог пробиться в Евролигу. Но шансы для этого были.

- Какова Ваша цель в сезоне 2018/2019?

- Мы обсудили это с руководством, достигнув согласия в том, что основной нашей целью является выход в Евролигу, на что и будут направлены усилия.

- Есть ли у "Сумгайыта" потенциал для этого?

- У нас пока есть время. Постараемся привлечь в команду новых футболистов. Футбол – коллективная игра. Кто-то уходит, приходят новые. В каждой команде происходят определенные изменения. Эти изменения должны принести свои плоды.

- Стратегия выступления в команде только местных футболистов не создаст трудностей?

- Если уж выработана такая стратегия, мы постараемся двигаться вперед с местными футболистами.

- Однако Ваш предшественник Самир Абасов говорил, что это невозможно...

- Нужно уважать мнение каждого. Самир Абасов создал хорошую команду. Однако в последних встречах что-то стряслось, в результате чего были утеряны позиции. Разве не "Сумгайыт" был самым потенциальным кандидатом в Евролигу? Все видели кандидата именно в нем. Однако чемпионат – длинный марафон. Возникновение определенных нюансов неизбежно.

- Какие шаги будут предприняты Вами для сохранения самобытности команды?

- Некоторые футболисты – Aмиль Юнанов, Турал Ахундов, Рашад Эюбов, Азер Салахлы покинули команду. Фархад Велиев завершил свою карьеру, перейдя на тренерскую работу в "Сабаил". Другие остались в команде. Вероятно, будут новые трансферы. Мы обсуждали этот вопрос с президентом клуба. Постараемся собрать более хорошую команду.

- Имена Афрана Исмаилова, Эльвина Мамедова и Шахрияра Алиева увязывают с Вашей командой...

- На мой взгляд, каждый главный тренер хотел бы видеть таких футболистов в составе своей команды на Чемпионате Азербайджана. Они имениты и опытны. Если они окажутся в нашей команде, мы будем очень рады. В ходе подписания договора мы поговорили о новых трансферах. В скором времени мы подробно обсудим этот вопрос.

- Поделитесь планами летней подготовки…

- Поскольку наша команда не попала в Евролигу, у нас пока есть время. Мы обсудим это с руководством. Вероятно, соберемся в Сумгайыте и после определенного периода подготовки отправимся за рубеж. Завершить подготовку мы намерены в Сумгайыте. После того как будет определено начало Чемпионата, мы уточним наши планы.