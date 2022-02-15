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Наставнику "Галатасарая" предоставили возможность провести еще два матча в клубе

Наставнику "Галатасарая" предоставили возможность провести еще два матча в клубе Руководство турецкого клуба "Галатасарай" дало главному тренеру Доменеку Торренту возможность провести с командой еще две игры.
Футбол
15 февраля 2022 г. 09:57
Наставнику Галатасарая предоставили возможность провести еще два матча в клубе

Руководство турецкого клуба "Галатасарай" дало главному тренеру Доменеку Торренту возможность провести с командой еще две игры.

Как сообщает Report со ссылкой на Fotomac, если стамбульский клуб не выиграет предстоящие матчи, 60-летнего специалиста отправят в отставку.

В 26-м туре 21 февраля "желто-красные" примут "Гезтепе", а в 27-м туре 27 февраля - "Ризеспор".

Доменек Торрент был назначен главным тренером 11 января после отставки Фатиха Терима. Под его руководством команда проиграла два из пяти матчей и три свела вничью.

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