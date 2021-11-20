Наставник Уругвая ушел в отставку после 15 лет работы с командой

Футбольная ассоциация Уругвая (AUF) приняла решение отправить в отставку главного тренера национальной команды Оскара Табареса.

Футбольная ассоциация Уругвая (AUF) приняла решение отправить в отставку главного тренера национальной команды Оскара Табареса.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба AUF.

В 2020 году Табарес был отправлен в отставку в связи с финансовыми трудностями, с которыми столкнулась футбольная федерация из-за пандемии коронавируса, однако затем специалист вернулся к работе со сборной Уругвая.

"Исполнительный комитет AUF сообщает, что принял решение уволить Оскара Табареса и других членов тренерского штаба национальной команды. Категорически подчеркиваем, что данное решение не подразумевает игнорирование вклада Табареса в развитие уругвайского футбола. Мы приветствуем и признаем фундаментальные достижения за 15 лет работы, Уругвай вернулся на лидирующие позиции в мировом футболе. Выражаем свое уважение и признательность за профессионализм и преданность делу", - говорится в информации организации.

Сборная Уругвая занимает седьмое место в южноамериканской зоне отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года, имея в активе 16 очков в 14 встречах. Четыре лучшие команды попадут на чемпионат мира напрямую, пятая сыграет в стыковых матчах. На данный момент четвертую строчку занимает команда Колумбии, у которой 17 очков в 14 матчах. Уругвайская команда дважды выигрывала мировое первенство, в последний раз она пропускала турнир в 2006 году.

Табаресу 74 года, он возглавлял сборную Уругвая с 2006 года, под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате мира - 2010 и дошла до четвертьфинала чемпионата мира - 2018, в 2011 году стала обладателем Кубка Америки. Он также возглавлял национальную команду в 1988-1990 годах, под его руководством уругвайская сборная принимала участие в чемпионате мира 1990 года.