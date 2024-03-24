Наставник сборной Болгарии: Азербайджан одержал заслуженную победу

"Сборная Азербайджана одержала заслуженную победу".

"Сборная Азербайджана одержала заслуженную победу".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Болгарии по футболу Илиян Илиев на пресс-конференции в преддверии завтрашнего матча в мини-турнире FIFA Series - Edition 2024 против команды Азербайджана в Баку.

"Я не смог посмотреть полностью игру сборных Азербайджана и Монголии. По фрагментам могу сказать, что Азербайджан доминировал, создал много голевых эпизодов и одержал заслуженную победу", - отметил он.

Отметим, что встреча состоится 25 марта в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.