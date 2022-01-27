Наставник сборной Азербайджана не считает сенсацией ничью с Испанией

«Мы постоянно говорим ребятам, что играть можно против любого соперника. И сегодня увидели подтверждение этому.

"Мы постоянно говорим ребятам, что играть можно против любого соперника. И сегодня увидели подтверждение этому".

Как передает Report, об этом сказал главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио после ничьи в матче 2-го тура группы D ЕВРО-2022 с командой Испании (2:2).

"С такой мотивацией, концентрацией и дисциплиной, как в этом матче, сборная Азербайджана способна играть против любого соперника. С Испанией ребята показали все самое лучшее. Да, противник считался фаворитом, но этот результат - не сенсация. У нас даже был шанс победить. Сегодня меньше ошибались, лучше соблюдали дисциплину и показали свою игру.

Еще есть шансы выйти из группы, пусть и маленькие. Нужно хорошо подготовиться к Боснии и Герцеговине, дабы постараться добыть необходимый результат", - заявил Алесио.