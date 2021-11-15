Наставник сборной Азербайджана назвал имя лучшего футболиста страны

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи назвал имя лучшего футболиста страны.
Как сообщает Report, 65-летний специалист заявил об этом на пресс-конференции после товарищеского матча с Катаром, завершившегося ничьей 2:2.
"В начале года Махир был лучшим голеадором "Карабаха", но в сборной провел 14 игр и ни разу не забил. Основная задача форварда - забивать. Может, в Польше ему везет. Сегодня он хотел отличиться, возможно, поэтому и не получилось. Лучшим игроком считаю Эмина Махмудова. Он стал чемпионом с "Нефтчи" и мне нравится его подход к работе".