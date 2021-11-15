Наставник сборной Азербайджана назвал имя лучшего футболиста страны

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи назвал имя лучшего футболиста страны.

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи назвал имя лучшего футболиста страны.

Как сообщает Report, 65-летний специалист заявил об этом на пресс-конференции после товарищеского матча с Катаром, завершившегося ничьей 2:2.

"В начале года Махир был лучшим голеадором "Карабаха", но в сборной провел 14 игр и ни разу не забил. Основная задача форварда - забивать. Может, в Польше ему везет. Сегодня он хотел отличиться, возможно, поэтому и не получилось. Лучшим игроком считаю Эмина Махмудова. Он стал чемпионом с "Нефтчи" и мне нравится его подход к работе".