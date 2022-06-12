Наставник сборной Армении покинул пресс-конференцию

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос оказался в сложной ситуации на пресс-конференции после матча третьего тура Лиги наций УЕФА, который они проиграли Украине со счетом 0:3.

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос оказался в сложной ситуации на пресс-конференции после матча третьего тура Лиги наций УЕФА, который они проиграли Украине со счетом 0:3.

Как передает Report, испанский эксперт был вынужден покинуть конференц-зал, не ответив на вопрос украинской журналистки.

Во время пресс-конференции украинская журналистка задала Капароссу вопрос, почему сборная Армении не проявила солидарность с Украиной на фоне ситуации в стране. Пресс-секретарь сборной Армении заявил, что тренер не собирается отвечать на политические вопросы. Сам Капаросс на нескольких языках также пытался донести, что не намерен говорить об этом и в итоге прервал пресс-конференцию.

На данный момент сборная Украины единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги В группы 1, записав в свой актив шесть очков после двух игр. Сборная Армении занимает последнее место, набрав 3 очка после трёх матчей.